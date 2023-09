Polícia recebe alerta para assassínio em massa que afinal era aula de ioga

A polícia de Lincolnshire, no Reino Unido, foi chamada para um assassínio em massa, relatou o jornal britânico The Guardian, esta quinta-feira. No entanto, quando chegaram ao local aperceberam-se que se tratava de uma aula de ioga.Os participantes encontravam-se a meditar quando a polícia irrompeu pelo café onde decorria a aula, dentro do Observatório do Mar do Norte.Depois de ver vários indivíduos deitados no chão, uma pessoa que circulava pelo local alertou a polícia para um "assassínio em massa".Numa publicação na rede social Facebook, o café agradeceu às autoridades a "ação rápida". "Não conseguimos imaginar o que poderá ter-lhes passado pela cabeça no caminho para cá", vincou o estabelecimento.A polícia garantiu que a chamada telefónica que recebeu foi bem intencionada.