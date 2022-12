Aumenta para 20 o número de mortes nos protestos no Peru

O número de mortos nas manifestações no Peru após a destituição do ex-presidente Pedro Castillo subiu para 20 depois de as autoridades de Ayacucho atualizarem os números dos graves confrontos na quinta-feira no aeroporto da região.

No total, a região de Ayacucho registou oito mortes, que se somam ao balanço de seis mortes em Apurímac (centro), três em La Libertad, no noroeste do país, uma em Arequipa, uma em Huancavelica e outra em Junín.

A Direção Regional de Saúde da região peruana de Junín informou esta sexta-feira que os confrontos no distrito de Pichanaqui provocaram um morto e cinco feridos, incluindo três civis e dois polícias.