O ano de 2023 foi particularmente dramático para os jornalistas que trabalham em zonas de conflito, com o número de mortes a ultrapassar de forma alarmante a média dos últimos três anos. De acordo com a UNESCO, 65 jornalistas foram mortos no cumprimento da sua atividade profissional. Destes, pelo menos 38 morreram em países em conflito, em comparação com os 28 mortos em 2022, e os 20 em 2021.









A guerra no Médio Oriente é responsável pela grande maioria destes óbitos. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, foram relatados 19 assassinatos na Palestina, três no Líbano e dois em Israel desde o dia 7 de outubro. Afeganistão, Camarões, Síria e Ucrânia também registaram, pelo menos, duas mortes cada. O último trimestre do ano foi considerado o mais mortal para jornalistas em zonas de conflito desde 2007, com um total de 27 mortes registadas.

Números que contradizem o relatório anual da Press Emblem Campaign (PEC), que aponta para 116 jornalistas que perderam a vida em 2023, mais 20% do que em 2022. Segundo esta organização não governamental, a Faixa de Gaza foi a região com mais assassínios de profissionais da comunicação social em todo o Mundo, ao registar 81 mortos desde o início do conflito entre Israel e o Hamas.





Já o Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) calcula que 74 jornalistas morreram na guerra no Médio Oriente, num total de 95 mortos a nível global, enquanto o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras baixa esse número para 45, já que apenas contabiliza as perdas que são, comprovadamente, consequência direta do exercício da profissão.