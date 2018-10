Aumento da caça furtiva de elefantes preocupa Parque Nacional Kruger

Número de elefantes mortos aumentou de 32, em 2017 para 58 até agora este ano.

Por Lusa | 17:23

O Parque Nacional Kruger, na África do Sul, anunciou que o número de elefantes mortos pela caça furtiva aumentou desde janeiro, face a idêntico período de 2017, apesar do reforço das medidas de segurança.

"Antecipávamos um aumento no número de elefantes mortos devido ao seu marfim e aumentámos as medidas de segurança para mitigar os ataques", disse o porta-voz dos Parques Nacionais da África do Sul (Sanparks, na sigla em inglês).

Em declarações à agência Efe, Ike Phaahla precisou que apesar do reforço das medidas de segurança e proteção dos animais no parque, o número de elefantes mortos aumentou de 32, em 2017 para 58 até agora este ano.