Aumento de casos de Covid-19 faz São Paulo registar novo máximo de 1193 mortes em 24 horas

Em relação a novos contágios, que nos piores momentos do ano passado não passavam dos 11, 12 mil por dia, neste último período de 24 horas a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo registou 21.489 novas infeções, o que dá uma ideia da gravidade desta chamada segunda onda da pandemia. Ao todo, desde o primeiro contágio oficialmente confirmado em São Paulo, em 26 de fevereiro de 2020, o estado já registou 2.392.374 pessoas infetadas com o coronavírus.

Em situação de colapso seja qual for o ângulo pelo qual se analise a área de Saúde paulista neste momento, o estado tem mais de 30 mil doentes com Covid-19 internados, dos quais pelo menos 1500 em estado grave em condições improvisadas e inadequadas, todos à espera de uma cama de cuidados intensivos. Pelo menos 135 pessoas não resistiram à espera e morreram na fila por uma cama de UTI apenas no mês de Março, que ainda não terminou.

A ocupação média de camas de Unidades de Tratamento Intensivo em São Paulo é superior aos 93%, mas isso é apenas a média de todos os hospitais. Na verdade, pelo menos 21 grandes unidades hospitalares já atingiram os 100% de ocupação, e as autoridades de Saúde do estado e da capital estadual, a cidade de São Paulo, estão a abrir novas vagas em hospitais improvisados até em prédios particulares, mas não conseguem acompanhar a alucinante velocidade em que o vírus provoca novas vítimas.

No estado de São Paulo, ao menos 3000 doentes com Covid-19 precisam ser internados todos os dias, e os hospitais transformam até salas de consulta e de espera e auditórios em enfermarias. Essa sobrelotação já está a provocar escassez de oxigénio, cujo consumo aumentou 121% em um mês, tendo morrido um número significativo de doentes graves durante essas falhas, cinco dos quais apenas na madrugada desta sexta-feira na zona leste da cidade de São Paulo.