Aumento de contágios entre os jovens em Espanha leva a crescimento da incidência da Covid

A incidência acumulada (contágios) em Espanha continuou esta quinta-feira a subir, principalmente devido ao aumento dos contágios entre os jovens, segundo os números divulgados pelo Ministério da Saúde.

O nível de contágios teve uma subida de 26 unidades, tendo a incidência acumulada passado dos 252 casos (quarta-feira) para 278 (esta quinta-feira) diagnosticados por cada 100.000 habitantes nas últimas duas semanas, principalmente devido ao número crescente de jovens infetados.

As comunidades autónomas espanholas com os níveis mais elevados são as da Catalunha (603), Castela e Leão (418), Cantábria (395), Navarra (377) e Astúrias (273).