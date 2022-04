Aumento do poder de compra em França nos últimos cinco anos excluiu mais frágeis

A classe média mais frágil ficou excluída dos ganhos de poder de compra em França nos últimos cinco anos, revelam estatísticas oficiais, e depois da precariedade da covid-19 lida agora com aumentos dos preços da energia e alimentos.

Durante os cinco anos de mandato de Emmanuel Macron, que joga a reeleição nas eleições presidenciais de domingo frente a Marine Le Pen, as classes mais abastadas tiveram um aumento do poder de compra de cerca de 3,3%, enquanto os agregados mais modestos em França tiveram um aumento de 0,8% e os desempregados perderam mesmo 1,1%. Um resultado díspar, que explica a fratura na sociedade francesa.

"Podemos ter uma melhoria global do poder de compra, com uma melhoria do emprego e, ao mesmo tempo, assistir ao desenvolvimento de uma certa precariedade para uma parte da população", afirmou Pascal de Lima, economista franco-português, em declarações à Agência Lusa.