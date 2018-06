Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ausência de Lula aumenta número de eleitores indecisos

Maioria da população não sabe em que votar em outubro.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 01:30

A provável ausência de Lula da Silva das presidenciais de outubro deixou milhões de brasileiros ‘órfãos’ de candidato e fez disparar o número de eleitores indecisos ou que pretendem votar em branco.



Segundo o Instituto Datafolha, nos cenários sem Lula, esses eleitores somam 34%, a mesma percentagem que os dois principais candidatos que restam, Jair Bolsonaro (19%) e Marina Silva (15%), que parecem já ter atingido o seu máximo nas sondagens.



Se a percentagem de indecisos a nível nacional já é preocupante, torna-se alarmante no Nordeste, o bastião eleitoral de Lula: nos nove estados da região o número de eleitores indecisos e dos que dizem ir anular o voto sobe para 43%.



Lula e o PT recusam admitir que ele não vai disputar as presidenciais e a pré-campanha até já foi lançada, mas as probabilidades de essa candidatura ser validada são remotas. Lula, que está preso em Curitiba, desde 7 de abril, cumpre uma pena de 12 anos e um mês por corrupção e enfrenta outros seis processos judiciais.



O mar de indecisos foi também alimentado pela desistência do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que mesmo antes de ser candidato já surgia em terceiro lugar nas sondagens, mas que abandonou a corrida sem dar qualquer explicação.