Austrália anuncia fim da operação de retirada do Afeganistão

O Governo australiano anunciou hoje o fim da retirada do Afeganistão, tendo as tropas deixado o país antes do atentado terrorista de quinta-feira, em Cabul, que causou mais de 80 mortos e mais de 100 feridos.

"Posso confirmar que, não muito antes do ataque, as tropas australianas e o resto do nosso pessoal estavam em movimento e fora de Cabul", disse o ministro da Defesa australiano, Peter Dutton.

A Austrália retirou mais de quatro mil pessoas, incluindo 3.200 australianos, afegãos e outras nacionalidades em 29 voos das Forças de Defesa australianas e neozelandesas, nos últimos oito dias, declarou o primeiro-ministro australiano.