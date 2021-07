Austrália anuncia fim de confinamentos em várias regiões

Autoridades de várias regiões australianas anunciaram esta sexta-feira o fim de alguns confinamentos localizados, depois de considerarem que conseguiram travar os contágios de covid-19.

O chefe do governo do Território do Norte, Michael Gunner, disse que a medida chegou ao fim na capital regional de Darwin, e em cidades próximas, além da remota cidade de Alice Springs.

A governadora do estado de Queensland (nordeste), Annastacia Palaszczuk, disse que a ordem será prolongada por mais um dia em Brisbane, a capital do estado, e em Moreton Bay.