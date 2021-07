As autoridades australianas anunciaram esta terça-feira o fim do confinamento de cerca de oito milhões de residentes nos estados de Vitória (sudeste) e Austrália do Sul.

A restrição vai terminar ao fim do dia, depois de um período de dez dias de confinamento em Vitória e de sete dias no estado de Austrália do Sul (centro sul).

Algumas medidas vão continuar em vigor para evitar a propagação do novo coronavírus, como a proibição de visitantes e o uso obrigatório de máscaras.