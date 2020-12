A Austrália anunciou esta terça-feira a deteção do primeiro infetado com a variante mais contagiosa do novo coronavírus descoberta na semana passada na África do Sul.

Trata-se de uma pessoa que permanece num centro de quarentena depois de regressar do estrangeiro.

"Este é o primeiro caso positivo da variante sul-africana na Austrália", disse a responsável de saúde do estado de Queensland, Yvette D'Ath, em comunicado.