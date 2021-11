Austrália classifica todo o Hezbollah como organização terrorista

O Governo australiano classificou esta quarta-feira o Hezbollah como uma "organização terrorista", estendendo a todo o grupo que controla grande parte do Líbano uma classificação que até então se concentrara apenas nas suas unidades armadas.

A organização xiita apoiada pelo Irão "continua a ameaçar com ataques terroristas e a apoiar organizações terroristas" e é uma ameaça "real" e "credível" à Austrália, disse a Ministra dos Assuntos Internos, Karen Andrews.

Israel e os Estados Unidos há muito que listam o Hezbollah como um grupo terrorista, mas outros países recusam-se a sancionar a ala política do grupo, temendo que isso prejudique as relações com as autoridades libanesas.