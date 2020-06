Austrália critica apelo chinês para estudantes não viajarem para o país

O Governo australiano e as principais universidades do país criticaram hoje Pequim por ter aconselhado os estudantes chineses a não escolherem as instituições de ensino da Austrália para estudar.

Na terça-feira, o Ministério da Educação da China pediu aos alunos do país que "tenham cuidado antes de escolherem a Austrália para continuarem os seus estudos", justificando o alerta com "múltiplos casos de discriminação contra asiáticos", após a epidemia de covid-19, que surgiu na China, no final do ano passado.

Na sexta-feira, o Ministério do Turismo chinês emitiu um alerta semelhante.