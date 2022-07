Austrália declara vírus monkeypox "doença transmissível de importância nacional"

As autoridades de saúde australianas declararam esta quinta-feira a varíola dos macacos uma "doença transmissível de importância nacional", depois de registar 44 infeções no país, na maioria em pessoas que regressaram do exterior.

O anúncio foi feito pelo diretor clínico do governo australiano, Paul Kelly, e vem abrir portas à mobilização de recursos para combater a doença nas áreas mais afetadas, bem como à implementação de medidas para controlar o vírus.

Num comunicado, Kelly referiu que a varíola dos macacos "é muito menos prejudicial do que a Covid-19 e que nenhuma morte foi registada durante o atual surto, fora dos países onde o vírus é endémico".