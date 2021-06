Austrália decreta confinamento total em Sydney para travar variante Delta

As autoridades australianas decretaram este sábado o confinamento total da cidade de Sydney, durante duas semanas, para combater um novo surto de coronavírus causados pela variante Delta, considerada mais contagiosa.

Após terem decretado, na sexta-feira, o confinamento de quatro bairros do centro de Sidney, as autoridades decidiram hoje alargar a medida a toda a metrópole, a mais populosa da Austrália, com mais de cinco milhões de habitantes.

A Austrália enfrenta um surto com a variante Delta, detetado na semana passada.