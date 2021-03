Austrália e Singapura negoceiam "bolha de viagem" a partir de julho

A Austrália está "a trabalhar com Singapura" para estabelecer uma "bolha de viagem" entre os dois países a partir de julho para reavivar o turismo dizimado pela pandemia de covid-19, anunciou este domingo o vice-primeiro-ministro australiano.

A informação foi avançada pelo vice-primeiro-ministro, Michael McCormack, na televisão pública ABC. "À medida que a vacina for sendo administrada, não apenas na Austrália, mas noutros países, reabriremos mais 'bolhas'".

A Austrália tinha fechado as fronteiras no início da pandemia para evitar quaisquer surtos no território. As pessoas sem cidadania australiana não podem entrar no país, com algumas exceções.