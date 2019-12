Austrália em chamas. Conheça o rosto dos dois bombeiros que morreram a combater os incêndios

Os incêndios florestais na Austrália causaram nas últimas horas a morte de três pessoas, entre as quais dois bombeiros, e a situação pode agravar-se devido à onda de calor que os ecologistas atribuem ao aquecimento global.Os dois bombeiros voluntários morreram quando estavam de serviço no campo de Green Wattle Creek, perto de Buxton, a sudoeste de Sydney.O camião onde viajavam Geoffrey Keaton, de 32 anos, e Andrew O'Dwyer, de 36 anos, foi atingido por uma árvore, provocando o despiste da mesma.

No banco traseiro do veículo seguiam outros três membros que sobreviveram com ferimentos ligeiros.

A organização Global Watch Forest Fires, que monitoriza os incêndios florestais em todo o mundo, divulgou esta sexta-feira uma imagem que mostra um mapa da Austrália em chamas, sobretudo a costa este e meridional onde lavram centenas de fogos.

O número exato de incêndios ainda não foi determinado porque cada região australiana é gerida pelo serviço de bombeiros local.