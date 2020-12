Austrália evacua maior ilha de areia do mundo devido a incêndio

As autoridades australianas instaram esta segunda-feira os residentes de Happy Valley, em Fraser, a maior ilha de areia do mundo, a abandonar imediatamente o local, alertando que o incêndio que assola a região se tornou "demasiado perigoso" e "ameaça vidas".

Em comunicado, os Serviços de Incêndios e Emergência de Queensland, no nordeste da Austrália, informaram que pouco antes do meio-dia, hora local (02:00 em Lisboa), as chamas se dirigiam para Happy Valley, uma das duas cidades desta ilha do nordeste da Austrália, que tem menos de 200 habitantes permanentes e foi declarada Património da Humanidade.

Com a ajuda de aviões-cisterna, os bombeiros tentaram criar uma área de contenção para mitigar o impacto do incêndio, que lavra na Ilha de Fraser desde meados de outubro, embora admitam que "muito em breve não conseguirão deter o avanço" das chamas.