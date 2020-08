Austrália fica fechada à noite devido a nova vaga de coronavírus

O segundo estado mais populoso da Austrália, Victoria, declarou este domingo o estado de calamidade e impôs o recolher obrigatório em Melbourne, capital do estado. Os cinco milhões de cidadãos da cidade passam a estar impedidos de sair de casa entre as 20h00 e as 5h00 da manhã, exceto para trabalhar ou em caso de emergência médica. O tempo para fazer exercício e ir ao supermercado está limitado e as escolas passam ao ensino à distância a partir de quarta-feira.





As novas medidas, que estarão em vigor durante as próximas seis semanas, foram anunciadas pelo chefe do executivo de Victoria, Daniel Andrews, depois de se terem registado este domingo mais 671 casos de infeção e sete mortes por Covid-19. Daniel Andrews afirmou que as regras anteriores conseguiram “evitar milhares e milhares de casos todos os dias”, mas “não estão a funcionar com a rapidez suficiente”, sublinhou.



pormenores



Polícias feridos em Berlim







Quarenta e cinco polícias ficaram feridos em Berlim quando dispersavam uma manifestação este sábado que juntou cerca de 20 mil pessoas que exigiam a abolição das restrições de combate à pandemia.

Estado de emergência



O Governo timorense reúne hoje extraordinariamente o Conselho de Ministros para aprovar a declaração do estado de emergência, pedida pelo presidente da república, Taur Matan Ruak.





Surto em campo de férias



Um surto de Covid-19 num campo de férias no estado da Georgia, nos EUA, já infetou 260 pessoas entre crianças, adolescentes e funcionários. O uso de máscara não era obrigatório em nenhuma atividade.





Postos de policiamento



As autoridades de Timor-Leste vão reforçar o controlo na fronteira terrestre com a Indonésia, aumentando os postos de policiamento fronteiriço, como medida de prevenção da Covid-19.





Máquina de desinfeção portuguesa



A Alcoolmatic é a máquina automática de desinfeção de mãos fabricada por uma fábrica de Montalvo, no concelho de Constância. A empresa portuguesa já teve desde março “centenas de encomendas” tanto para o território nacional como para a Europa. Os equipamentos estão em vários hospitais europeus, parques de diversão e museus, incluindo o museu do Louvre, em Paris.