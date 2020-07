Austrália impõe confinamento de seis semanas em Melbourne após novo surto de coronavírus

As autoridades australianas anunciaram esta terça-feira que vão impor o confinamento durante seis semanas em Melbourne, cidade com cerca de 4,9 milhões de habitantes, após o ressurgimento de casos de covid-19.

A medida entra em vigor a partir da meia-noite de quarta-feira.

Daniel Andrews, chefe do executivo do estado de Victoria, cuja capital é Melbourne, justificou a medida com o objetivo de controlar a disseminação de novas infeções na cidade, que nas últimas 24 horas registou 191 novos casos.