Austrália lança fundo para projetos de combate ao aquecimento global no Pacífico

O Governo australiano anunciou esta terça-feira a criação de um fundo para financiar projetos que ajudem os países insulares do Pacífico a combaterem a crise climática causada pelo aquecimento global.

O pacote, de 500 milhões de dólares australianos (331 milhões de euros), vai ser aplicado em investimentos em energias renováveis, construção de infraestruturas capazes de resistir a desastres naturais e melhorias nos serviços de saúde, entre outros.

"O Pacífico é a nossa casa, que partilhamos com uma família de nações. Temos de trabalhar com os nossos parceiros do Pacífico para enfrentar os potenciais desafios dos próximos anos", declarou o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, em comunicado.