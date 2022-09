Austrália pede à China que use influência para acabar com invasão russa

A Austrália pediu esta sexta-feira à China que use o bom relacionamento que tem com a Rússia para acabar com a invasão "ilegal" da Ucrânia, durante uma reunião entre os ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países.

"Pedimos à China, como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com uma responsabilidade especial, que defenda a Carta da ONU e use a sua influência para acabar com a guerra", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Penny Wong, ao homólogo chinês, Wang Yi, segundo uma mensagem difundida após o encontro.

Os comentários de Wong - que descreveu a ameaça do Presidente russo, Vladimir Putin, de usar armas nucleares, como "impensável e irresponsável" -- foram feitos durante um diálogo "construtivo", à margem da assembleia geral das Nações Unidas.