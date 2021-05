Austrália pode manter fronteiras fechadas para turistas até ao início de 2022

A Austrália poderá vir a manter as fronteiras fechadas a turistas até, pelo menos, 2022.A informação foi avançada pelo ministro das finanças do país, Simon Birmingham. Em declarações à imprensa local, o ministro revelou que, mesmo com a vacinação contra a Covid-19 em curso, as novas variantes da doença têm deixado o país apreensivo.