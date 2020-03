Austrália prepara 55 milhões de euros para combater violência doméstica durante pandemia

A Austrália anunciou este domingo um plano de financiamento de 100 milhões de dólares australianos - 55 milhões de euros - para combater a violência doméstica no país devido ao aumento dos casos durante a pandemia de coronavírus.Segundo o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, houve um aumento de 75% nas buscas do Google por ajuda em casos de violência durante o período de isolamento decretado pelo governo para conter a propagação da Covid-19.Os pedidos da polícia por assistência com casos de violência doméstica quase que duplicaram na passada semana, segundo um serviço de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica.A Austrália registou quase 4 mil casos de coronavírus, o número de mortos no país subiu para 16 este domingo.