O confinamento em Camberra foi esta terça-feira prolongado por mais um mês, até meados de outubro, para travar um surto da variante delta da Covid-19, anunciaram as autoridades.

No último mês, os cerca de 400 mil habitantes da capital australiana têm estado sujeitos à obrigação de ficar em casa, exceto em deslocações consideradas essenciais, após a descoberta do primeiro caso do novo surto de covid-19 na cidade.

O surto permanece limitado, com 252 casos ativos até à data e 276 pessoas recuperadas da doença.