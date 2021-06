Austrália reforça restrições para conter surto ligado à variante delta da Covid-19

Várias regiões da Austrália aumentaram as restrições sociais para conter um surto ligado à variante 'delta' da covid-19, que já obrigou ao confinamento de Sydney, a cidade mais populosa do país, foi esta segunda-feira anunciado.

"É um momento crítico", disse o ministro do Tesouro australiano, Josh Frydenberg, à emissora pública ABC, antes de uma reunião do comité de segurança para abordar a nova crise sanitária.

O novo surto foi descrito por Frydenberg como "uma nova fase da pandemia", comentando que a variante 'delta', detetada em meados do mês em Sydney, "é mais contagiosa e perigosa" do que as estirpes anteriores.