Austrália regista "forte recuperação" da economia após crise originada pela Covid-19, diz Governo

A economia da Austrália apresenta uma forte recuperação depois do impacto da pandemia da covid-19, afirmou esta quinta-feira o ministro do Tesouro australiano.

Josh Frydenberg falava na apresentação do relatório de atualização semestral do orçamento 2020-21, de acordo com o qual o défice será de 198 mil milhões de dólares australianos (cerca de 123 mil milhões de euros), o que significa uma diminuição de 8% em relação à previsão inicial.

Também a taxa de desemprego vai fixar-se em 7,5% no primeiro trimestre de 2021, ou 0,5 pontos percentuais abaixo do calculado no orçamento de 2020-21, apresentado em outubro.