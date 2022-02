Austrália retira pessoal da embaixada em Kiev

A Austrália anunciou este domingo ter começado a retirar o pessoal da embaixada em Kiev para outra cidade do país devido ao risco de conflito entre a Ucrânia e a Rússia.

A ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Marise Payne, afirmou que o pessoal da embaixada foi temporariamente transferido para Lviv, a sexta cidade mais populosa da Ucrânia, no oeste do país, a cerca de 70 quilómetros da fronteira polaca, onde serão prestados serviços consulares aos australianos.

"Continuamos a aconselhar os australianos a deixar a Ucrânia imediatamente", disse Payne, dado que "as condições de segurança podem mudar a curto prazo" e por as autoridades australianas considerarem que as ações militares russas poderão "limitar severamente" a capacidade de prestar assistência consular, de acordo com um comunicado.