Australiana de 95 anos morre após ser atingida por polícia com arma de atordoamento

Uma australiana de 95 anos morreu esta quarta-feira, uma semana depois de ser alvejada por um polícia com uma arma de atordoamento num lar de idosos, quando avançava para ele com um andarilho, empunhando uma faca de cozinha.

Clare Nowland, que padecia de demência, estava hospitalizada em Cooma, no Estado australiano de Nova Gales do Sul, desde que fraturara o crânio ao cair, a 17 de maio, quando o agente Kristian White a atingiu com uma descarga elétrica da arma de atordoamento de marca Taser, numa tragédia que revoltou o país.

A polícia anunciou a morte da idosa algumas horas depois de divulgar que White tinha recebido ordens para comparecer em tribunal a 5 de julho para responder por acusações de irresponsavelmente infligir danos corporais graves, agressão que causou verdadeiros danos corporais e agressão simples. As acusações de que é alvo deverão agora ser agravadas, após a morte de Clare Nowland.