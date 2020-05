36 mil euros para construírem a própria casa: Conheça a medida para estimular a economia na Austrália

Os australianos vão poder receber 40 mil dólares (o correspondente a cerca de 36 mil euros) para construirem as suas casas, dentro de um plano para estimular a economia do país devido à crise do coronavírus.O pacote financeiro de estímulo para a construção foi proposto pela Master Builders Association e corresponde a mais de 13 mil milhões de dólares (11 mil milhões de euros).O porta-voz da associação, Will Frogley, confirmou ao Daily Mail Australia que este montante surge para impulsionar a economia da Austrália, conseguindo empregar 635.900 empregos que tinham sido perdidos devido à crise provocada pela pandemia do coronavírus."Todas as medidas são importantes, mas esta é fundamental", continuou, explicando que há mais de uma centena de trabalhadores, entre eles canalizadores, eletricistas, carpinteiros e fornecedores de materiais. "Se tiverem dinheiro, vão poder gastá-lo. É absolutamente crucial", disse Frogley.

Existem cerca de 400 mil empresas de construção na Austrália, empregando mais de um milhão de pessoas.