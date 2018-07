Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Áustria ameaça seguir exemplo da Alemanha a nível da migração

Governo de Viena vai “tomar medidas para proteger fronteiras” com Itália e Eslovénia.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O governo da Áustria ameaçou esta terça-feira seguir o exemplo da Alemanha e tomar medidas para "proteger as suas fronteiras" na sequência do acordo firmado segunda-feira entre a chanceler Angela Merkel e a CSU para criar centros de triagem de migrantes junto à fronteira austríaca.



A confirmar-se, a decisão de Viena poderá despoletar o tão temido efeito dominó na Europa que Merkel tanto queria evitar, com vários países a adotarem medidas unilaterais para controlarem as suas fronteiras.



"Se este acordo na Alemanha for para a frente, seremos obrigados a tomar medidas para evitar consequências negativas para a Áustria e a sua população", disse o chanceler Sebastian Kurz, levantando a possibilidade de "reforçar a proteção nas fronteiras a sul", com a Itália e a Eslovénia.



O governo austríaco teme que muitos migrantes, ao serem impedidos de entrar na Alemanha, optem por ficar na Áustria. Viena manifestou ainda preocupação por o acordo entre Merkel e a CSU prever a devolução à Áustria dos migrantes já registados noutros países europeus que não for possível repatriar através de acordos bilaterais.



Entretanto, os outros parceiros de coligação de Merkel, os social-democratas do SPD, que em 2015 rejeitaram terminantemente a criação de centros de triagem de migrantes nas fronteiras alemãs, manifestaram esta terça-feira sérias reservas sobre o acordo, ameaçando abrir uma nova crise no governo alemão.