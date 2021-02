Áustria com 165 casos da variante do coronavírus detetada originalmente na África do Sul

As autoridades sanitárias austríacas anunciaram este domingo terem detetado, no estado federal de Tirol, 165 casos da variante do novo coronavírus detetada originalmente na África do Sul.

Na região é teme-se forte propagação, dado aquela variante ser considera mais contagiosa que as antecessoras.

Os casos correspondem a testes realizados no distrito de Schwaz e arredores, sendo que oito são infeções que ainda se encontram ativas.

No Tirol, que tem atualmente uma taxa de incidência de covid-19 de 99,7 em sete dias por 100 mil habitantes, estão a ser realizados testes massivos para avaliar o grau de disseminação do vírus mutado, depois de terem soado os alarmes há 10 dias com o registo do primeiro caso.

"Cada teste de PCR positivo é examinado para serem encontradas anomalias. Se houver, a amostra é sequenciada novamente para detetar mutações", informou o governo do Tirol em comunicado.

A situação vai obrigar a manter as medidas restritivas na região, ao contrário do que se passa no resto do país. Na segunda-feira, sob rigorosas medidas de higiene, escolas, lojas e museus vão reabrir, pondo fim ao terceiro confinamento na Áustria, embora a indústria hoteleira e espetáculos continuem encerrados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.299.637 mortos resultantes de mais de 105 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.954 pessoas dos 761.906 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.