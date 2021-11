Áustria declara confinamento obrigatório para os não vacinados contra Covid-19

A Áustria declarou confinamento obrigatório, a partir de segunda-feira, para todos os não vacinados contra a Covid-19 no país.



A medida surge depois do país ter sofrido um aumento das infeções a níveis recorde, disse o chanceler Alexander Schallenberg. Segundo a Reuters, aproximadamente 65% da população da Áustria está totalmente vacinada contra Covid-19, que é uma das taxas mais baixas da Europa Ocidental. Muitos austríacos são céticos em relação às vacinas, uma visão encorajada pelo Partido da Liberdade, de extrema direita, o terceiro maior no parlamento".





Os menores de 12 anos vão ficar isentos do confinamento. A medida prevê que os não vacinados só podem deixar as suas casas por um número limitado de razões, como ir ao trabalho ou fazer compras de bens essenciais, disse o ministro da Saúde, Wolfgang Mueckstein.

Recorde-se que vários países da Europa têm sofrido um aumento significativo do número de casos de Covid-19. Os Países Baixos também já regressaram ao confinamento, a Alemanha tem atingido recordes diários de infeções e até Portugal já regista mais casos.