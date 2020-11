Áustria endurece confinamento para quebrar aumento de infeções por coronavírus

A Áustria, um dos países europeus que melhor ultrapassou a primeira vaga da pandemia de covid-19, anunciou este sábado um confinamento mais rígido face ao grande aumento de novas infeções.

As novas medidas adotadas pelo Governo austríaco entram em vigor na terça-feira até ao dia 06 de dezembro, noticia a agência EFE.

Segundo o chanceler do país da Europa central, Sebastian Kurz, o objetivo destas medidas é alcançar uma "redução substancial" das infeções, reduzir as hospitalizações e 'salvar' as férias de Natal para as famílias e empresas.