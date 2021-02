O Chanceler austríaco, Sebastian Kurz, confirmou esta sexta-feira que a Áustria vai receber dez doentes portugueses, entre os quais cinco infetados com Covid-19 e a necessitar de cuidados intensivos e cinco com outras doenças ou com cirurgias pendentes.Em comunicado, Sebastian Kurz, afirmou ser “uma questão de solidariedade europeia oferecer ajuda rápida sem burocracia para salvar vidas humanas”.O ministro da Saúde austríaco, Rudolf Aschober, explicou que a assistência que será prestada a Portugal só é possível graças a uma “ligeira melhoria” ao nível dos internamentos em unidades de Cuidados Intensivos do país. No entanto, o Governo português ainda não confirmou a situação de auxílio.O gabinete do ministério da Saúde, liderado por Marta Temido, adiantou que “todas as hipóteses estão a ser considerada no sentido de continuar a assegurar os cuidados de saúde aos portugueses”.