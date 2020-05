Áustria vai reabrir hotéis, piscinas públicas e saunas a 29 deste mês

A Áustria vai reabrir a 29 deste mês os hotéis, piscinas públicas e saunas, prosseguindo a política de levantar as restrições ao confinamento na sequência da pandemia de covid-19, anunciou hoje o Governo austríaco.

Segundo o ministro da Saúde austríaco, Rudolf Anschober, que falava numa conferência de imprensa em Viena, a reabertura diz respeito a todo o tipo de alojamentos, desde hotéis, a casas de hóspedes e a cabanas de montanha, muito populares na Áustria entre os fãs das rotas de caminhadas nos Alpes.

Os hotéis poderão oferecer "buffets" aos clientes, embora sob estritas medidas higiénicas, prosseguiu, indicando, por outro lado, que, a partir desse dia, serão também reabertas as numerosas telecabines e comboios de montanha que integram as rotas das caminhadas.

Anschober adiantou também que, nesse mesmo dia, serão reabertos os balneários e os banhos, bem como as piscinas e as saunas.

Em todos os casos serão aplicadas diferentes medidas de distanciamento entre os utilizadores desses serviços, como máscaras, desinfeção e lavagem de mãos.

Em Viena, onde funciona uma vasta rede de piscinas públicas, as autoridades anunciaram, porém, que haverá limites para as utilizar, avançando que, para já, está a ser planeado reservar e comprar as entradas com antecipação, serviço atualizado em tempo real através de uma página na web para determinar os locais disponíveis em cada uma delas.

Os espetáculos culturais poderão vir a ser retomados também a partir de 29 deste mês, mas com acesso a apenas uma centena de pessoas, número que subirá, dependendo das condições, até aos 250 espetadores. Os cinemas só serão reabertos a 01 de julho.

A Áustria registou até hoje 16.201 casos do novo coronavírus, com 629 mortes, entre uma população estimada em quase nove milhões de habitantes.

A contínua descida das contaminações e das hospitalizações na Áustria tem permitido ao Governo aplicar um calendário de reativação dos espaços públicos.

Em meados de abril, o Governo permitiu a reabertura de todo o tipo de comércios e de esplanadas e, a 01 deste mês, deu por terminada as restrições de circulação.

Sexta-feira passada, voltaram a abrir os locais de gastronomia, entre cafés e restaurantes, tendo hoje reaberto as escolas para os alunos entre os seis e os 14 anos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 315.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.