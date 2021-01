Autarca brasileiro é atacado com enxada na cerimónia de posse

O autarca eleito da cidade de Tabocas do Brejo Velho, no interior do estado brasileiro da Bahia, Flávio da Silva Carvalho, escapou por pouco de um estranho atentado levado a cabo exactamente quando tomava posse do mandato, no passado dia 1. Alguém atirou uma enxada contra ele, mas a lâmina soltou-se e só o cabo de madeira atingiu o autarca.

Atingido no lado direito do tronco, Flávio ficou paralisado, agarrou o microfone com ambas as mãos e encostou-o ao peito, sem saber o que fazer. Depois, recobrando-se, saiu devagar da mesa onde fazia o discurso de posse.

Quem atirou a enxada, com força e muita pontaria, estava no lado de fora da sala da Câmara Municipal, o que salvou o Prefeito. Ao partir o vidro da janela por onde foi atirada, a lâmina da enxada desprendeu-se e só o cabo atingiu o gestor local.

As pessoas que assistiam à tomada de posse do autarca correram para o lado de fora para tentarem apanhar o agressor, mas este já tinha fugido e até este domingo não tinha sido identificado. Tabocas do Brejo Velho é uma cidade de 13,4 mil habitantes no extremo oeste do estado da Bahia, a 799 km da capital estadual, Salvador.