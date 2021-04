Autarca brasileiro encontrado baleado no próprio gabinete

A pequena e pacata cidade de Itapuca, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, no extremo sul do país, foi sacudida esta sexta-feira por um episódio ainda não esclarecido mas que assustou os moradores, quase todos conhecidos uns dos outros. O autarca da cidade, Marcos José Scorsatto, foi encontrado com ferimentos de bala dentro do próprio gabinete na sede da edilidade.Foi o irmão do autarca, Flávio Scorsatto, secretário municipal de Saúde e que trabalha na sala ao lado, que socorreu o presidente de câmara. Depois do som de um disparo vindo da sala do autarca, Flávio e funcionários municipais correram para lá, arrombaram a porta, que estava trancada por dentro, e socorreram Marcos.Atendido primeiro no hospital da cidade vizinha, Árvorezinha, já que Itapuca não tem hospital, o autarca teve de ser transferido para uma cidade mais distante, Passo Fundo, para uma unidade mais equipada. De acordo com a família, a bala atravessou um dos pulmões do governante municipal provocando diversas lesões mas, aparentemente nenhuma que pudesse levar a óbito.Apesar de Marcos José Scorsatto ter sido encontrado sozinho na sua sala, trancada por dentro, e ter uma arma ao lado, a família do autarca rejeita completamente a possibilidade de tentativa de suicídio, para a qual assevera não haver qualquer motivo conhecido. A polícia já iniciou a investigação do caso, por enquanto um mistério que motiva a curiosidade e os comentários da cidade inteira.