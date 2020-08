Autarca brasileiro sugere tratar Covid-19 com aplicações de ozónio por via anal

O presidente de câmara da cidade brasileira de Itajaí, no estado de Santa Catarina, sul do país, anunciou durante uma live (transmissão ao vivo pela internet) no site oficial que a edilidade vai iniciar um tratamento contra o coronavírus que está a suscitar muita polémica e uma chuva de comentários nas redes sociais, a maior parte deles impublicáveis. Volnei Morastoni, o autarca de Itajaí, quer tratar pessoas que tenham contraído a doença provocada pelo coronavírus com aplicações de ozónio através do ânus.

"Já estamos a providenciar todas as acomodações, os aparelhos, todo o kit necessário para podermos aplicar o ozónio", anunciou o governante de Itajaí, um importante porto no sul do Brasil e região turística.

Segundo Morastoni, o tratamento com ozónio contra a Covid-19 deverá durar cerca de dez dias, com aplicações diárias, em locais estabelecidos pela edilidade. O autarca garante que ninguém será obrigado a realizar o procedimento, destinado exclusivamente a pessoas que tenham testado positivo para a doença provocada pelo coronavírus e que aceitem o estranho tratamento, cujo eventual incómodo ou constrangimento o presidente de câmara tratou de minimizar na sua transmissão no facebook.

"Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima, de dois minutos, num cateter fininho, e isso dá um resultado excelente", defendeu o autarca, que na sua cidade já combate a Covid-19 com outras duas substâncias questionadas por especialistas, o vermífugo Ivermectina e a Cânfora.