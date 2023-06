Autarca da Cidade do México renuncia para concorrer à presidência

A chefe do Governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que renuncia na sexta-feira para candidatar-se à presidência nas eleições de 2024 do partido governista, o Movimento de Regeneração Nacional (Morena).

"Hoje [segunda-feira] quero informar que tomei a decisão de me afastar definitivamente do cargo em 16 de junho para me tornar a primeira mulher na história do México a liderar os destinos da nação", escreveu em comunicado enviado na segunda-feira à imprensa.

O anúncio de Claudia Sheinbaum acontece depois de o partido Morena, fundado pelo atual presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciar no domingo que, em 06 de setembro, vai revelar o candidato apoiado pelo partido, na sequência de pesquisas de opinião entre 28 de agosto e 03 de setembro.