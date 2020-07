Autarca de Seoul encontrado morto após ter sido acusado de assédio sexual pela secretária

Park Won-soon, o presidente da Câmara de Seoul, a capital da Coreia do Sul, foi encontrado morto esta quinta-feira, após a sua família ter dado um alerta para o seu desaparecimento.A filha do autarca tinha dito à polícia que o telefone do pai tinha ficado desligado após este deixar uma mensagem à família que mais parecia um testamento.O desaparecimento ocorreu horas depois de Park Won-soon ter sido acusado de assédio sexual pela sua secretária pessoal e o escândalo ter rebentado na Coreia do Sul.