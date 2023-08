Autarca italiana relança polémica sobre 'burkini' nas praias europeias

A localidade turística italiana de Monfalcone (norte) vai proibir as mulheres muçulmanas de se banharem na praia vestidas, anunciou esta quarta-feira a autarca do partido anti-imigração Liga, relançando uma discussão recorrente no verão na Europa.

"Estamos a trabalhar numa medida adequada que proíba os banhos de mar vestidos, de 'burkini' ou cobertos de outra forma. Somos pessoas sérias, e até outubro terei pronta uma medida", declarou no início desta semana Anna Maria Cisint, autarca de Monfalcone, uma localidade portuária no golfo de Trieste, perto da fronteira com a Eslovénia.

Cisint, que é membro do partido do vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, conhecido pelas suas posições anti-imigração, 'recuperou' esta ideia, que já lançara em julho, depois de, no passado domingo, na praia de Lido Pedocin -- próxima de Monfalcone e conhecida por ser a única na Europa com áreas separadas para homens e mulheres, separadas por um muro -, ter estalado uma discussão entre banhistas locais e mulheres muçulmanas que pretendiam banhar-se vestidas, levando à intervenção da segurança, que 'convidou' as banhistas com o corpo tapado a abandonar a praia.