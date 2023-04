Autarca morto a tiro dentro da própria casa no nordeste do Brasil

O presidente da câmara da cidade brasileira de São José de Campestre, no interior do estado do Rio Grande do Norte, foi assassinado a tiros dentro da sua própria casa. O crime ocorreu no final da noite desta terça-feira pelo horário local, meio da madrugada de quarta em Portugal.

Joseilson Borges da Costa, de 44 anos, conhecido na região como Neném Borges, foi atingido por pelo menos quatro tiros disparados à queima-roupa. Estava na residência com a mulher, os filhos e outros familiares quando foi surpreendido pelos assassinos.

De acordo com a polícia local, a casa do autarca foi invadida por pelo menos quatro criminosos, e o autor dos disparos, ainda por identificar, foi descrito por testemunhas como um homem baixo e magro. O governo do Rio Grande do Norte, estado localizado no nordeste do Brasil, enviou reforços para a polícia de São José de Campestre para ajudar a elucidar o crime.



Joseilson era um político muito popular na região e o brutal assassínio chocou os moradores da cidade. Ele estava no seu segundo mandato como autarca da cidade, tendo sido reeleito com 63% dos votos, não tendo sido ainda esclarecido se a sua morte foi um crime político ou teve outra motivação.