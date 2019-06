Autarca nos EUA afirma que a solução para os males do país passa pela eliminação dos homossexuais

suas palavras foram descontextualizadas, acabando por pedir desculpas.

Mark Chambers, presidente da Câmara de Carbon Hill, no estado norte-americano do Alabama, sugeriu o homicídio dos "homossexuais", "travestis", "socialistas" e "assassinos de bebés" como uma forma de resolver alguns dos problemas nos Estados Unidos.De acordo com o canal televisivo WBRC, as afirmações do autarca foram feitas numa publicação através da rede social Facebook, que entretanto foi eliminada."Vivemos numa sociedade onde os homossexuais nos dão lições de moral, travestis dão-nos lições de biologia humana, assassinos de bebés dão-nos lições sobre direitos humanos e socialistas dão-nos lições de economia! A única forma de mudar isto seria matar o problema. Eu sei que é mau dizê-lo mas se não os matarmos, não há forma de resolver isto", escreveu o presidente da Câmara, de acordo com a estação televisiva.A publicação gerou uma onda de indignação com várias pessoas a pedirem para o autarca apresentar a demição. Também o grupo de defesa dos direitos da comunidade LGBT - Human Rights Campaign do Alabama - considerou as afirmações de Mark "horrorosas, inconscientes e inaceitáveis" e que o presidente devia "ser responsabilizado".Segundo o canal, o autarca começou por negar todas as afirmações. Mas, de seguida, afirmou que asContactado pelo WBRC, Chambers sublinhou que os imigrantes são "ingratos" e que estão a tentar dominar os Estados Unidos.