Autarcas italianos insurgem-se contra política migratória do governo de Meloni

Os autarcas italianos estão a insurgir-se contra a política migratória do governo de extrema-direita liderado por Giorgia Meloni, advertindo que a capacidade de acolhimento das cidades está à beira do colapso face ao número de chegadas e falta de recursos.

As críticas dos presidentes de câmara são desvalorizadas pelo governo, com fontes do Ministério do Interior a considerarem que as queixas, que classificam de "surreais", são motivadas por questões políticas, mas a associação de municípios italianos (ANCI) sublinha que "todos os autarcas estão a protestar, não apenas os do Partido Democrático" (PD), principal partido da oposição (centro-esquerda).

Após ter advertido, no passado sábado, que as instalações de acolhimento de migrantes, e designadamente de menores, nas cidades e vilas de Itália estão "em rutura e à beira do colapso", o responsável pela imigração na ANCI, Matteo Biffoni, que é presidente da câmara de Prato (Toscânia, centro do país) e membro do PD, admitiu "irritação" com a reação do Ministério do Interior, até porque têm sido "fontes" a responder às preocupações dos autarcas, acusando-os de terem posições ideológicas e de simplesmente não quererem acolher migrantes.