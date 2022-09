Autarcas russos exigem demissão de Vladmir Putin

Uma petição assinada por deputados de 18 municípios de Moscovo e de São Petersburgo, na Rússia, exige a demissão do presidente do país, Vladimir Putin. O documento foi divulgado, esta segunda-feira, na rede social Twitter."Nós, os deputados municipais da Rússia, acreditamos que as ações do seu presidente são prejudiciais para o futuro da Rússia e dos seus cidadãos", refere Ksenia Thorstrom, deputada local de São Petersburgo. Por estas razões, a autarca exige "a demissão de Vladimir Putin do cargo de Presidente da Federação Russa."O documento surge em resposta às primeiras eleições regionais e municipais da Rússia, desde o início da guerra, que deram uma vitória esmagadora aos candidatos pró-Kremlin.Também na semana passada os deputados de São Petersburgo enviaram uma proposta à Duma (parlamento russo) exigindo a renúncia ao cargo, do chefe de Estado, acusando-o de alta traição. De acordo com as autoridades locais, vários signatários enfrentam agora acusações por desacreditação do exército russo.