Na próxima quinta-feira, dia 5, os eleitores britânicos vão às urnas para escolherem um novo elenco autárquico, mas o sufrágio representa, também, um teste à popularidade do Partido Conservador e do primeiro-ministro, Boris Johnson, sob pressão devido ao escândalo ‘Partygate’, à prolongada crise pandémica e aos efeitos decorrentes da guerra no nível de vida, em especial nos preços da energia, combustíveis e alimentação.









Os britânicos estão prestes a sofrer a maior queda no nível de vida desde a década de 1950, de acordo com a Resolution Foundation, podendo empurrar 1,3 milhões de pessoas em todo o Reino Unido para a pobreza nos próximos meses.

Embora estejam em causa problemas locais - como o estado das estradas, a limpeza das ruas ou o funcionamento de serviços como a recolha do lixo -, alguns eleitores deverão aproveitar para enviar uma ‘mensagem’ ao Governo sobre a situação política nacional.









Leia também Liderança de Boris Johnson enfrenta teste em eleições locais no Reino Unido Em Inglaterra vão ser disputados 4360 postos em 146 autarquias, na Escócia serão 1227 assentos em 32 localidades, e no País de Gales vão a votos 1200 lugares em 22 municípios.

Na Irlanda do Norte estão em disputa todos os 90 assentos na Assembleia Legislativa, eleitos por 18 distritos eleitorais. As sondagens indicam que o Sinn Féin, que focou a campanha na melhoria das condições de vida, poderá ganhar a maioria, o que significaria um primeiro-ministro nacionalista republicano pela primeira vez.