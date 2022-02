O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pretende estabelecer planos na próxima semana para retirar a obrigatoriedade de auto-isolamento para pessoas infetadas com Covid-19, revelaram fontes do gabinete do primeiro-ministro britânico.Boris Johnson deverá anunciar a decisão esta segunda-feira enquanto se prepara para eliminar todas as restrições que restam relativas à Covid-19. No entanto, a decisão é, para muitos conselheiros de saúde, arriscada.Cerca de 85% da população britânica com 12 anos ou mais recebeu já pelo menos duas doses da vacina contra o vírus. Dois terços da população – incluindo a maior parte das pessoas consideradas de risco – receberam já a dose de reforço.