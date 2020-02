Autocarro bloqueado em Lyon: Motorista foi o único hospitalizado por suspeita de estar infetado com coronavírus

#Coronavirus Situation toujours en cours à la gare #Perrache de #Lyon. Les intervenants sur place sont tous masqués @lyonmag pic.twitter.com/NzHMbQ1Y2R — Julien Damboise (@JDANDOU) February 24, 2020

O motorista italiano que conduzia o autocarro da Flixbus proveniente de Milão, Itália, que foi esta segunda-feira intercetado em Lyon, França, foi o único a ser hospitalizado por suspeita de estar infetado com coronavírus.Entretanto, os passageiros de Lyon que seguiam com ele já abandonaram a estação de transportes públicos de Perrache, onde ficaram cerca de quatro horas, após serem questionados sobre os contatos que terão tido com o motorista. Apenas os passageiros que entraram no autocarro em Milão ou Turim permanecem isolados, segundo o jornal francês Lyon Magazine."Foi preocupante porque não sabíamos o que esperar. Estávamos presos com nada para comer ou beber. Ficávamos a imaginar o que estava a acontecer, só queríamos ter um pouco de informação para nos tranquilizar", cita o jornal."Não estávamos em contato com o motorista", garantiu um passageiro que teve autorização para sair.Um novo autocarro foi disponibilizado para transportar os passageiros que queriam continuar sua jornada para Clermont-Ferrand, a próxima paragem do veículo.Caso as análises realizadas ao motorista sejam positivas, os passageiros serão contatados novamente.